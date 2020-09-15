Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон

Шипулин стал многодетным отцом

08:32
Антон Шипулин. Фото https://www.instagram.com
Антон Шипулин. Фото https://www.instagram.com
Теги:

Чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин в Instagram сообщил о рождении сына.

«Сегодня мы с женой стали многодетными родителями. Максим 3398 г. 51 см.
P. S. Как же кайфово через несколько минут после родов положить его на грудь» — подписал пост известный в прошлом биатлонист.

Шипулин и его супруга Луиза также воспитывают сына Дмитрия (2015 г.р.) и дочь Миру (2019 г.р.).

33-летний Шипулин является бронзовым призером Олимпиады-2010 в Ванкувере. В 2017 году биатлонист стал чемпионом мира.

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир