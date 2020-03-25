Шипулин отреагировал на слова Резцовой о спортсменах в Госдуме

Бывший биатлонист и депутат Госдумы РФ Антон Шипулин ответил на слова Анфисы Резцовой.

Ранее биатлонистка раскритиковала Шипулина, заявив, что спортсмены идут в депутаты «чтобы просто набить свои карманы».

— Мне жаль, что великая для нашей страны спортсменка в очередной раз старается напомнить о себе не реальными делами, а публичными провокациями, — приводит слова Шипулина РБК. — Такая ситуация возникает уже не впервые. Не вижу смысла оценивать ее высказывания и вступать в полемику через СМИ. Никакого конфликта у нас никогда не было и нет.

Если бы Анфиса Анатольевна понимала специфику работы депутатов и законодательства, то вряд ли бы так высказывалась. Не раз подчеркивал, что избирался в Госдуму не ради того, чтобы заработать или использовать ресурс в личных целях. У меня нет и не было такой цели. Половину своей зарплаты я отдаю Совету ветеранов своего округа, еще часть трачу на благотворительность.