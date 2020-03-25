Шипулин отреагировал на слова Резцовой о спортсменах в Госдуме
Бывший биатлонист и депутат Госдумы РФ Антон Шипулин ответил на слова Анфисы Резцовой.
Ранее биатлонистка раскритиковала Шипулина, заявив, что спортсмены идут в депутаты «чтобы просто набить свои карманы».
— Мне жаль, что великая для нашей страны спортсменка в очередной раз старается напомнить о себе не реальными делами, а публичными провокациями, — приводит слова Шипулина РБК. — Такая ситуация возникает уже не впервые. Не вижу смысла оценивать ее высказывания и вступать в полемику через СМИ. Никакого конфликта у нас никогда не было и нет.
Если бы Анфиса Анатольевна понимала специфику работы депутатов и законодательства, то вряд ли бы так высказывалась. Не раз подчеркивал, что избирался в Госдуму не ради того, чтобы заработать или использовать ресурс в личных целях. У меня нет и не было такой цели. Половину своей зарплаты я отдаю Совету ветеранов своего округа, еще часть трачу на благотворительность.
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https://sportrbc.ru/news/5e7afaac9a7947b618413c75?ruid=UET9B146jx5+CST9A0/rAg==