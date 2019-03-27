Шипулин - о Йоханнесе Бе: "В этом сезоне он творит что-то невообразимое. 16 побед в 25 личных гонках – это просто невероятный результат"

Олимпийский чемпион-2014 Антон Шипулин в интервью "СЭ" прокомментировал выступление норвежского биатлониста Йоханнеса Бе в текущем сезоне. 25-летний спортсмен выиграл Кубок мира, все малые Хрустальные глобусы, а также четыре золота на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

– Вы в шоке от того, что в этом сезоне показал Йоханнес?

– 16 побед в 25 личных гонках – это просто невероятный результат. Не уверен, что кто-то повторит его. Хотя, когда в прошлом году Фуркад победил 14 раз, мы тоже думали, что это космический успех, который не будет превзойден. Наверное, и сам Мартен так думал.

Но Йоханнес в этом сезоне творит что-то невообразимое. Он настолько силен дистанционно, что сейчас есть Бе – и все остальные. О чем говорить, если в спринте он бежит так, что может выигрывать с двумя штрафными кругами? Это сильно. (Владимир Иванов)

Полностью интервью с Шипулиным – в ближайшее время