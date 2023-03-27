Шашилов предположил итоговое место Шевченко на Кубке мира после спринтерской гонки

Старший тренер сборной России Михаил Шашилов заявил, что победительница спринта на чемпионате России в Ханты-Мансийске Наталия Шевченко с таким результатом была бы 10-й на Кубке мира.

«Зачем бы я брал Шевченко к себе, если бы не верил в нее. Я во всех верю, кто со мной занимается. У нас много хороших девчонок, надо просто дать им возможность, чтобы они поняли, что в них верят. Сегодня Наталия выиграла с большим преимуществом, но сегодня так, а завтра по-другому. Наверное, на Кубке мира с таким результатом она была бы десятой. Это здорово для нее. Почему только 10-й? Я знаю, как бегут на Кубке мира. Остальные бы попали в очки, думаю. С нулем на стрельбе в теории можно биться за шестерку и даже за подиум. В Сочи у нас был тяжелый сбор, заболели все, кроме Наталии, так что я ей сказал перед стартом, что надежда только на тебя (смеется)», — приводит РИА «Новости» слова Шашилова.

Шевченко преодолела дистанцию 7,5 км за 24 минуты 22,5 секунды, не допустив ни одного промаха на рубежах. Второе место в спринтерской гонке заняла Анастасия Егорова. Третьей стала Анастасия Гореева.