Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Игры
Главная
Биатлон

Сегодня, 18:19

Шашилов предположил итоговое место Шевченко на Кубке мира после спринтерской гонки

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Старший тренер сборной России Михаил Шашилов заявил, что победительница спринта на чемпионате России в Ханты-Мансийске Наталия Шевченко с таким результатом была бы 10-й на Кубке мира.

«Зачем бы я брал Шевченко к себе, если бы не верил в нее. Я во всех верю, кто со мной занимается. У нас много хороших девчонок, надо просто дать им возможность, чтобы они поняли, что в них верят. Сегодня Наталия выиграла с большим преимуществом, но сегодня так, а завтра по-другому. Наверное, на Кубке мира с таким результатом она была бы десятой. Это здорово для нее. Почему только 10-й? Я знаю, как бегут на Кубке мира. Остальные бы попали в очки, думаю. С нулем на стрельбе в теории можно биться за шестерку и даже за подиум. В Сочи у нас был тяжелый сбор, заболели все, кроме Наталии, так что я ей сказал перед стартом, что надежда только на тебя (смеется)», — приводит РИА «Новости» слова Шашилова.

Шевченко преодолела дистанцию 7,5 км за 24 минуты 22,5 секунды, не допустив ни одного промаха на рубежах. Второе место в спринтерской гонке заняла Анастасия Егорова. Третьей стала Анастасия Гореева.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230327/biatlon-1860944472.html
Биатлон
0
Читайте также
Гол Малкина принес «Питтсбургу» победу над «Вашингтоном»
«10 лет живет как заключенная». Как жена Шумахера оберегает частную жизнь семьи
Москва допустила постановку вопроса о компенсации ущерба из-за подрывов СП
Подсмотрел — в скважину: какие данные собирал беспилотник США у Крыма
Председатель СК РФ взял на контроль расследование смерти двух детей в Екатеринбурге
Эксперт заявил о желании Китая выглядеть страной-миротворцем в глазах Запада
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Истомин ответил на вопрос о карьере Мироновой
Новости
RSS RSS
Все новости