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27 марта, 23:59

Биатлонистка Калинина рассказала, на кого равняется в стрельбе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская биатлонистка Любовь Калинина рассказала, как совершенствует стрельбу.

«Когда я была в юношеской сборной, у нас были тренировки, направленные на развитие скорострельности. В тот момент я и начала учиться быстро стрелять. Потом, когда попала в юниорскую сборную, мы тоже работали над этим компонентом. У меня самой также было большое желание научиться быстро стрелять. На каждой тренировке я старалась как можно быстрее сделать первый выстрел и стрелять в определённом ритме, но не в ущерб качеству. Так постепенно я и пришла к такой стрельбе. Это дошло до автоматизма. Быстро стрелять я начала, ещё бегая по девушкам, но тогда я тратила больше времени, чем сейчас.

Бывает, смотрю аналитику гонок на Кубке мира. Смотрю, кто и как стреляет. Отдельно обращаю внимание на скорострельность. Мне это интересно.

Кто для меня пример в стрельбе? Не могу выделить кого-то одного — Доротея Вирер, Йоханнес Бе, Марте Ройселанн, Стурла Лагрейд, Лариса Куклина", — приводит слова Калининой «Чемпионат».

21-летняя биатлонистка заняла 31-е место в личном зачете Кубка России-2022/23.

Источник: https://www.championat.com/biathlon/news-5047505-biatlonistka-kalinina-obyasnila-kak-dognala-po-skorostrelnosti-liderov-kubka-mira.html
Биатлон
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