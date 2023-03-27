Истомин ответил на вопрос о карьере Мироновой

Тренер сборной России Артем Истомин заявил, что российская биатлонистка Светлана Миронова намерена продолжать спортивную карьеру, несмотря на проблемы со здоровьем.

«Она, возможно, ошиблась, вовремя не сказала, что не побежит. Ее состояние не изменилось. И в Тюмени, и здесь состояние одинаково плохое. Ищем варианты, как поправить ее здоровье. Она пыталась бежать гонки, но этого оказалось недостаточно. Не все так просто, как хотелось бы. Быстро такой вопрос не решить. Понимание, как все исправить, есть, но надо найти специалистов. Ищем их по всей России, не знаю, больше ли вариантов за границей. У нас страна большая, должны найти. Она уже сейчас начинает процесс лечения. При этом Светлана твердо намерена продолжать карьеру в биатлоне, она психологически устойчива в этом смысле», — приводит РИА «Новости» слова Истомина.

29-летняя биатлонистка пропустила большую часть сезона из-за проблем со здоровьем. Миронова была заявлена в стартовом протоколе спринтерской гонки на чемпионате России-2023, однако позже спортсменка в социальных сетях заявила, что для нее сезон закончен.