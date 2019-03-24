22:26 | Биатлон

Сергей Чепиков: "Сборной России по биатлону необходимы корректировки в тренерском штабе"

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Двукратный олимпийский чемпион, вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков заявил, необходимо произвести корректировки в тренерском штабе национальной команды для достижения более успешных результатов. 

- Хорошие итоги сезона, может, на последний этап немного не хватило, но в то же время стоит отметить, что команда готовилась непосредственно к чемпионату мира, и второе место в общем зачете Кубка мира среди мужчин - отличный результат, - приводит ТАСС слова Чепикова. - В женской команде у нас новые имена, Павлова стала лучшей дебютанткой, как отметил IBU. 

Думаю, что будут сделаны необходимые корректировки для более успешного выступления сборной. Корректировки и в тренерском штабе, и в тренировочной программе - это основное. Нам нужно усилить работу в тренерском штабе женской команды, усилить в техническом качестве - есть еще над чем поработать. Будем совершенствоваться.

Напомним, Александр Логинов занял второе место в общем зачете Кубка мира среди мужчин. У женщин лучшим результатом стало 14-е место Екатерины Юрловой-Перхт.

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