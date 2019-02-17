"Семь шансов - семь медалей". Йоханнес Бе - о чемпионате мира

Олимпийский чемпион-2018 Йоханнес Бе заявил, что на предстоящем чемпионате мира по биатлону, который пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта, хочет выигрывать медали в каждой гонке.

- Пора начинать готовиться к чемпионату мира, - сказал Бе в эфире канала "Матч ТВ". - Медали? Хочу выиграть медаль в каждой гонке: семь шансов - семь медалей. Хочется выиграть абсолютно все. Знаю, будет сложно. Но провести хороший сезон перед чемпионатом мира, а там проиграть… Мне нужно настраиваться и выигрывать.

Напомним, Бе занимает 1-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 979 очков.

Все о биатлоне - здесь