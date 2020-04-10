Экс-тренер сборной России Александр Селифонов в разговоре с «СЭ» высказался о назначении Валерия Польховского на пост главного тренера сборной России по биатлону.

Селифонов несколько лет работал в тандеме с Польховским, а после его ухода в 2007 году стал старшим тренером женской сборной

— Польховский был и остается деловым и востребованным специалистом, это факт, — сказал Селифонов по телефону. — Он может наладить работу, созидать. Скорее всего, так и произойдет. Нужна ли нам должность главного тренера? Конечно, нужна. Кто-то должен координировать команды, их всего четыре, перераспределять людей надо, решать, кого куда отправлять, методические рекомендации давать, это его прерогатива по идее. Что касается возраста назначаемых тренеров — давайте дождемся всех назначений.

Есть ли желание поработать у меня? Мне вряд ли предложат, да и я вряд ли соглашусь. Я готовлю юношеские команды, к Олимпиаде готовил, первенству мира, Универсиаде. Но сейчас есть проблемы разного характера, да и здоровье уже не то. (Дмитрий Кузнецов)