СБР подал в Минспорта документы по согласованию новых тренеров сборной России с ошибками

Президент СБР Владимир Драчев заявил, что организация подготовила неправильную документацию для министерства спорта РФ по поводу согласования кандидатов в тренерский штаб сборной России. Глава союза назвал эти ошибки техническими.

— Нами были допущены ошибки в некоторых документах. Все они были технического плана. Это полностью вопрос документации, ничего другого. Согласование специалистов стоит ждать в ближайшее время, — приводит РИА «Новости» слова Драчева.

10 апреля правление СБР решило направить на согласование в Минспорт РФ кандидатуру Валерия Польховского на должность главного тренера сборной России. Также правление утвердило состав тренерских штабов мужской и женской сборных на следующий сезон. Старшим тренером в мужской команде станет Роберт Кабуков, а женскую возглавит Владимир Королькевич.