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СБР подал в Минспорта документы по согласованию новых тренеров сборной России с ошибками

18:25
Владимир Драчев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владимир Драчев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент СБР Владимир Драчев заявил, что организация подготовила неправильную документацию для министерства спорта РФ по поводу согласования кандидатов в тренерский штаб сборной России. Глава союза назвал эти ошибки техническими.

— Нами были допущены ошибки в некоторых документах. Все они были технического плана. Это полностью вопрос документации, ничего другого. Согласование специалистов стоит ждать в ближайшее время, — приводит РИА «Новости» слова Драчева.

10 апреля правление СБР решило направить на согласование в Минспорт РФ кандидатуру Валерия Польховского на должность главного тренера сборной России. Также правление утвердило состав тренерских штабов мужской и женской сборных на следующий сезон. Старшим тренером в мужской команде станет Роберт Кабуков, а женскую возглавит Владимир Королькевич.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200512/1571335788.html

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