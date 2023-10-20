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Сегодня, 18:07

СБР планирует помочь родственникам Анфисы Резцовой с организацией похорон

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Анфиса Резцова.
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»

В пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР) сообщили «СЭ», что намерены взять на себя организацию похорон Анфисы Резцовой. Ранее ТАСС сообщил, что советская и российская лыжница и биатлонистка Анфиса Резцова скончалась в возрасте 58 лет.

«Пока дата похорон неизвестна. Сейчас мы связываемся с родными. Мы хотели бы взять на себя организацию похорон. Как минимум, поучаствовать. Она известная спортсменка. Думаю, и федерация лыжных гонок готова поучаствовать. Она была из общества «Динамо», вероятно и «Динамо». СБР точно будет участвовать», — сообщили «СЭ» в пресс-службе СБР.

Резцова является олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам в эстафете 4х5 км в Калгари-1988. В биатлоне она дважды выигрывала золото на Олимпийских играх в 1992 и 1994 году.

Анфиса Резцова
СБР
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