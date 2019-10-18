СБР надеется, что вопрос восстановления его прав будет рассмотрен на конгрессе в Мюнхене

Вопрос восстановления полноправного членства Союза биатлонистов России все еще может быть рассмотрен на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) в Мюнхене. Однако для этого с инициативой его включения в повестку заседания должна выступить одна из национальных федераций, сообщает ТАСС.

Конгресс будет проходить с 19 по 20 октября. Исполком IBU ранее дважды отказался включать вопрос статуса СБР на рассмотрение высшего руководящего органа, поскольку посчитал, что национальная федерация не до конца выполнила условия своего восстановления.

На последней встрече рабочей группы, которая прошла в конце сентября в Москве, IBU настаивал на том, что невыполненными оставались 4 из 12 пунктов дорожной карты.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. Российские биатлонисты имеют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить соревнования под эгидой IBU.