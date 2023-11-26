Сборная Свердловской области выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка России по биатлону

Первая сборная Свердловской области одержала победу в смешанной эстафете на этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске.

Команда в составе Тамары Дербушевой, Ирины Казакевич, Василия Томшина и Кирилла Бажина преодолела дистанцию за 1 час 15 минут 34,9 секунды, пробежав один штрафной круг и использовав девять дополнительных патронов. Второе место заняла команда Белоруссии, в составе которой бежали Анна Сола, Ирина Лещенко, Никита Лобастов и Павел Белько (отставание — 5,1 секунды; 0+6). Третьими стал квартет из Новосибирской области ( Евгения Буртасова, Анастасия Гришина, Даниил Серохвостов и Роман Еремин) — +29,0; 0+8.

Второй этап Кубка России по биатлону пройдет в Ханты-Мансийске с 28 ноября по 4 декабря.