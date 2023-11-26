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Сегодня, 13:06

Казакевич отреагировала на победу сборной Свердловской области в смешанной эстафете

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала выступление в смешанной эстафете за сборную Свердловской области на первом этапе Кубка России.

«Все складывалось нормально до стрельбы стоя, которая является ключевой в эстафете. Я близко подпустила к себе девчонок. Хотели подойти спокойно, но слишком сбавила темп, что не позволило мне качественно отработать без дополнительных патронов. Снег прекратился, трасса жесткая, ветра нет, поэтому условия для гонки достаточно комфортные», — приводит слова Казакевич Metaratings.ru.

Свердловскую область в эстафете представляли Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Василий Томшин и Кирилл Бажин. Команда преодолела дистанцию за 1 час 15 минут 34,9 секунды, пробежав один штрафной круг и использовав девять дополнительных патронов.

Второй этап Кубка России по биатлону пройдет в Ханты-Мансийске с 28 ноября по 4 декабря.

Источник: Metaratings.ru
Ирина Казакевич
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