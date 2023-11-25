Кубок России по биатлону завершится в марте 2024 года этапом в Уфе

25 ноября в Ханты-Мансийске стартовал сезон 2023 / 2024 Кубка России по биатлону. В общей сложности запланировано пять этапов. Последний пройдет с 29 февраля по 3 марта 2024 года. «СЭ» публикует расписание всех этапов с датами и местами, где пройдут соревнования.

Расписание всех этапов Кубка России по биатлону 2023 / 2024 — даты и где пройдут соревнования

1-й этап, Ханты-Мансийск

25 ноября. Одиночная смешанная эстафета

26 ноября. 9.35 (мск). Смешанная эстафета

2-й этап, Ханты-Мансийск

1 декабря. Спринты

2 декабря. Гонки преследования

3 декабря. Большие масс-старты

3-й этап, Тюмень

7 декабря. Индивидуальные гонки

9 декабря. Спринты

10 декабря. Большие масс-старты

4-й этап, Ижевск

18 января. Индивидуальные гонки

20 января. Спринты

21 января. Большие масс-старты

5-й этап, Уфа

29 февраля. Индивидуальные гонки

2 марта. Спринты

3 марта. Большие масс-старты

Биатлонные гонки в Ханты-Мансийске показывает в прямом эфире телеканал «Матч Арена».