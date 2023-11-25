Кубок России по биатлону: расписание всех этапов — даты и где пройдут соревнования
Кубок России по биатлону завершится в марте 2024 года этапом в Уфе
25 ноября в Ханты-Мансийске стартовал сезон 2023 / 2024 Кубка России по биатлону. В общей сложности запланировано пять этапов. Последний пройдет с 29 февраля по 3 марта 2024 года. «СЭ» публикует расписание всех этапов с датами и местами, где пройдут соревнования.
Расписание всех этапов Кубка России по биатлону 2023 / 2024 — даты и где пройдут соревнования
1-й этап, Ханты-Мансийск
25 ноября. Одиночная смешанная эстафета
26 ноября. 9.35 (мск). Смешанная эстафета
2-й этап, Ханты-Мансийск
1 декабря. Спринты
2 декабря. Гонки преследования
3 декабря. Большие масс-старты
3-й этап, Тюмень
7 декабря. Индивидуальные гонки
9 декабря. Спринты
10 декабря. Большие масс-старты
4-й этап, Ижевск
18 января. Индивидуальные гонки
20 января. Спринты
21 января. Большие масс-старты
5-й этап, Уфа
29 февраля. Индивидуальные гонки
2 марта. Спринты
3 марта. Большие масс-старты
Биатлонные гонки в Ханты-Мансийске показывает в прямом эфире телеканал «Матч Арена».
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