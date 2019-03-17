23:16 | Биатлон

"Сборная России выглядела конкурентоспособной". Чепиков - об итогах ЧМ по биатлону

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Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР), двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков заявил, что национальная команда выглядела конкурентоспособной на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Россияне завоевали три медали и заняли 7-е место в общем зачете. 

- В целом мы рады призовым местам, сборная выглядела конкурентоспособной, - приводит ТАСС слова Чепикова. - Иногда немного не хватало, буквально нескольких миллиметров, как сегодня: у Екатерина Юрловой был один промах на грани, габарит не прошел. Хотелось, чтобы команда была более ровная, чтобы больше наших ребят и девушек выступали в масс-старте, в первой тридцатке, но я думаю, это вопрос времени

У нас давно не было нескольких медалей, были отдельные успехи, но сейчас команда более стабильная, результаты более конкурентоспособные с лидерами мирового биатлона.

Напомним, на турнире в Эстерсунде Александр Логинов завоевал серебро в спринте, Екатерина Юрлова-Перхт - серебро в масс-старте, а мужская команда - бронзу в эстафете.

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