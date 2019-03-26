РУСАДА: Васильева получила отметку о пропуске второго допинг-теста в октябре

Российская биатлонистка Маргарита Васильева получила отметку о пропуске второго допинг-теста еще в октябре, утверждает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора РУСАДА Маргариту Пахноцкую. По словам Пахноцкой, соответствующий флажок отображался на странице биатлонистки в системе ADAMS.

Ранее стало известно, что Васильевой грозит дисквалификация на срок до двух лет за три пропуска внесоревновательного допинг-тестирования. Сама биатлонистка заявила, что не знала о наличии второго флажка, поскольку IBU прислал ей уведомление только 20 марта, хотя обозначен он был еще в августе.

- На персональной странице в системе ADAMS у спортсменки стоит два флажка, второй датирован 16 октября. Даже если она не получила уведомления, что довольно странно, нужно было обратиться за разъяснением его появления в национальную и международную федерации, - цитирует ТАСС Пахноцкую. - Если спортсмен входит в сборную и находится в пуле тестирования, о чем он также информируется, то проверка своей страницы в системе ADAMS является частью его работы, это входит в его должностные обязанности. А заходить в систему и предоставлять обновленную информацию о своем нахождении спортсмен должен минимум раз в квартал.

Иначе как инфантилизмом это назвать нельзя. Данные о пропуске двух допинг-тестов к тому времени уже были давно внесены, это факт. Как я уже говорила, два флажка было видно в профиле.

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