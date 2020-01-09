Норвежка Марта Ольсбу Ройселанн выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе. В тройку вошли немка Дениза Херманн и француженка Жюли Симон.

Российские биатлонистки не попали в десятку лучших. Лучшей стала Светлана Миронова, занявшая 19-е место.

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Женщины

Спринт 7,5 км

1. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 22.04,9 (0 шт. кругов)

2. Дениза Херманн (Германия) — отставание 33,1 (1)

3. Жюли Симон (Франция) — +47,4 (1)

4. Доротея Вирер (Италия) — 1.01,8 (1)

5. Тирил Экхофф (Норвегия) — 1.07,1 (2)

6. Паулина Фиалкова (Словакия) — 1.09,1 (1)...

19. Светлана Миронова (Россия) — 1.59,8 (2)

29. Анастасия Поршнева (Россия) — 2.16,8 (1)...

30. Лариса Куклина (Россия) — 2.18,7 (2)...

50. Кристина Резцова (Россия) — 3.04,3 (3)...

69. Ирина Старых (Россия) — 3.51,3 (4)