Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 21:00

Поварницын о возможной смене гражданства: «Нужно быть с собой честным. Хочется, чтобы потраченные годы прошли не зря»

Российский биатлонист Поварницын ответил на вопрос о возможной смене гражданства
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Александр Поварницын.
Фото Global Look Press

Российский биатлонист Александр Поварницын ответил на вопрос «СЭ» о возможной смене гражданства в период международных санкций.

— Твоя жена выступала за Белоруссию. Почему перестала?

— В какой-то момент она просто перегорела. Поняла, что лучше сосредоточиться на каких-то других вещах. Думаю, что приняла здравое решение и сейчас ни капельки не жалеет. Когда она сюда перешла, я очень радовался за нее. Для нее это был огромный шанс, чтобы поездить по международным Кубкам, повидать мир. В российской конкуренции вряд ли бы она так быстро туда добралась.

— Ты не думал, чтобы проделать похожий путь жены и сменить спортивное гражданство?

— Нужно быть с собой честным. Хочется, чтобы эти годы, которые я потратил на спорт, прошли не зря. Для меня целью на эти четыре года является Олимпиада. Не знаю, как дальше будут развиваться события. Но для меня очень важно — оказаться там. Конечно, хочется защищать цвета своего родного флага, но на Олимпиаде, — сказал Поварницын «СЭ».

Александр Поварницын. «Перед Олимпиадой жена говорила: останься в Европе. А я не послушал». Честный разговор с Александром Поварницыным

Сборная России по биатлону
Александр Поварницын
7
2
Читайте также
Нужно ли России отказаться от CAS? Странная инициатива депутатов
Роналду строит идеальный дом для футбольной пенсии. Но не может найти топ-повара и ловит косые взгляды соседей
Воздушный шар со взрослыми и детьми застрял на дереве на горе в Сочи
Снайперов из США и Британии обнаружили на острове под Херсоном
Двое мужчин задохнулись во время готовки еды на кухне в Можайске
В Калужской области вскрыли квартиру с сотней запертых кошек
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Лидер мирового сезона в прыжках в высоту Лысенко не подавал заявку на нейтральный статус
Ласицкене: «Вопрос, буду ли я в этом сезоне выступать на международных стартах, очень сложный для меня и вводит в ступор»
«Мы не станем подписывать унизительные анкеты и предавать Родину». Руководитель «КАМАЗ-мастер» — о выступлениях в нейтральном статусе
Губерниев: «Сейчас любой диалог РФС и УЕФА — это уже конструктив»
Бышовец: «Решение переходить в Азию кажется мне скоропостижным, не думаю, что нас там кто-то ждет»
Кристина Резцова планирует возобновить выступление в следующем сезоне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александр Тихонов: «В Белоруссии любое мероприятие по любому виду спорта всегда проходит на высоком организационном уровне»

Поварницын: «Смотрел Олимпиаду с тяжелыми чувствами»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости