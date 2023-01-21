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Поварницын: «Смотрел Олимпиаду с тяжелыми чувствами»

Биатлонист Поварницын назвал причины своего непопадания в олимпийский состав Игр в Пекине
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Александр Поварницын.
Фото Global Look Press

Российский биатлонист Александр Поварницын в разговоре с «СЭ» назвал причины своего непопадания в олимпийский состав на Игры в Пекине.

— У тебя был шанс попасть на Олимпиаду?

— Был, если бы не заболел и смог поддержать свое состояние. Уже начинал разбегаться в Анси. В трех гонках заехал в топ-20. Считаю, что на Кубке мира это достойный результат. Была возможность шагнуть дальше, приблизиться к топ-6. Все возможности были, в том числе в Рупольдинге. Но просто уже здоровья не хватило. Я переболел, и не было времени для восстановления.

— Мы с тобой разговаривали на этапе Кубка мира в Антхольце, когда уже объявили состав на Олимпиаду. Ты как-то чересчур спокойно воспринял новость о том, что ты в Пекин не едешь. Бабиков, с другой стороны, боролся за место до последнего и до конца не соглашался. Почему у тебя не было такой мотивации, чтобы в последних гонках на Кубке мира попытаться доказать, что ты достоин?

— Как раз связываю с состоянием. Не был в себе уверен, не было здоровья. Если бы я пропустил этап в Оберхофе, спокойно готовился к Рупольдингу, то, думаю, показал бы результат гораздо лучше. Конечно, находясь где-то рядом с олимпийской командой, у меня было бы тоже сильное расстройство, как у Антона. У него были и медали, и победы. А я понимал, что свой шанс упустил, когда заболел.

Александр Поварницын. «Перед Олимпиадой жена говорила: останься в Европе. А я не послушал». Честный разговор с Александром Поварницыным

— Заболел из-за того, что поехал в Ижевск на Новый год?

— Отчасти да. Все-таки легче подцепить заразу при переездах.

— С какими чувствами Олимпиаду смотрел?

— Я тогда, кстати, тоже болел. Немного с тяжелыми, потому что приходит осознание, что мог быть там. Но тем не менее радуешься успехам парней как своим. Для себя это грустно, для страны — замечательно, — сказал Поварницын «СЭ».

Сборная России по биатлону
Александр Поварницын
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