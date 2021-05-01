В минспорта Красноярска отреагировали на заявление Васильевой о низкой зарплате

В региональном центре спортивной подготовки «Академия биатлона» отреагировали на заявление российской биатлонистки Маргариты Васильевой по поводу зарплаты.

Ранее она расплакалась в Instagram из-за заработной платы, которая составила 10 тысяч рублей.

«Согласно положению об оплате труда, заработная плата спортсменам выплачивается два раза в месяц: 25 числа — аванс, 10 числа следующего месяца — полный расчёт, — говорится в тексте пресс-службы министерства спорта Красноярского края. - 25.04 Маргарита Васильева получила аванс в размере 10 тысяч рублей, 07.05 со спортсменкой будет произведён полный расчёт за апрель. В итоге за весь месяц она получит 25 тысяч рублей. Необходимо отметить, что оплата труда профессиональных спортсменов привязана к их спортивным результатам. В предыдущем сезоне Маргарита Васильева из-за дисквалификации за три пропущенных допинг пробы не выступала на соревнованиях и была принята на работу только 1 апреля этого года. Сезон уже закончился, соответственно, в данный момент она получает заработную плату без надбавки за спортивный результат».

18 сентября 2019 года Васильева была дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка трижды за год не предоставила информацию о своем местонахождении. Дисквалификация Васильевой закончилась 18 марта 2021 года.