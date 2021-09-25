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Латыпов выиграл спринт на чемпионате России по летнему биатлону

14:20
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Представитель республики Башкортостан Эдуард Латыпов выиграл спринтерскую гонку на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени.

Вторым стал Даниил Серохвостов (Новосибирская область), замкнул тройку Денис Таштимеров (Тюменская область).

Тюмень

Чемпионат России по летнему биатлону

Спринт (10 км)

Мужчины

1.Эдуард Латыпов (республика Башкортостан) — 24.34,2 (2 промаха)

2.Даниил Серохвостов (Новосибирская область) — отставание +4,6 (1)

3.Денис Таштимеров (Тюменская область) +17,5 (0)

4.Семён Сучилов (Ханты-Мансийский автономный округ) +26,6 (1)

5.Ильназ Мухамедзянов (Удмуртская республика) +33,1 (1)

6.Евгений Сидоров (Ленинградская область) +49,1 (1)

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Роман Шишов все материалы автора

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