Латыпов выиграл спринт на чемпионате России по летнему биатлону
14:20
Представитель республики Башкортостан Эдуард Латыпов выиграл спринтерскую гонку на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени.
Вторым стал Даниил Серохвостов (Новосибирская область), замкнул тройку Денис Таштимеров (Тюменская область).
Тюмень
Чемпионат России по летнему биатлону
Спринт (10 км)
Мужчины
1.Эдуард Латыпов (республика Башкортостан) — 24.34,2 (2 промаха)
2.Даниил Серохвостов (Новосибирская область) — отставание +4,6 (1)
3.Денис Таштимеров (Тюменская область) +17,5 (0)
4.Семён Сучилов (Ханты-Мансийский автономный округ) +26,6 (1)
5.Ильназ Мухамедзянов (Удмуртская республика) +33,1 (1)
6.Евгений Сидоров (Ленинградская область) +49,1 (1)
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