«Ребята, мы это сделали!» Губерниев с группой выпустил новый альбом

Российский телеведущий Дмитрий Губерниев опубликовал новый пост в Instagram.

— Новый альбом вышел! — написал Губерниев. — Дмитрий Губерниев: У микрофона.

Ребята, мы это сделали! Мои? полноценныи? музыкальныи? альбом на всех цифровых площадках. Огромное спасибо друзьям музыкантам и группе «Легион».

Диск в виде диска тоже есть.