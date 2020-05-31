«Ребята, мы это сделали!» Губерниев с группой выпустил новый альбом
Российский телеведущий Дмитрий Губерниев опубликовал новый пост в Instagram.
— Новый альбом вышел! — написал Губерниев. — Дмитрий Губерниев: У микрофона.
Ребята, мы это сделали! Мои? полноценныи? музыкальныи? альбом на всех цифровых площадках. Огромное спасибо друзьям музыкантам и группе «Легион».
Диск в виде диска тоже есть.
Ребята, мы это сделали!! Мои? полноценныи? музыкальныи? альбом на всех цифровых площадках!!! Продюсер номер один в мире @kirill_nemolyaev!!! Огромное спасибо друзьям музыкантам!!! @rockgroupmaster , @leo_fomin_master , блестящему #алексеи?булгаков и группе #легион, грандиозному #михаилсерышев, мощному #алексеи?страи?к,группе #слот, гуру #кимбреи?тбург , #tera?sbetoni , @archyberkut — ?, замечательным поэтам и всем причастным!!! И особенно несравненным #александрапахмутова и #николаи?добронравов !!! Диск в виде диска тоже есть !!! Создатель видео обалденныи? @krivoruchko !!! ???#губерниевумикрофона #альбом #новыи?диск @guber_band__official , #hardendheavy , #музыка, #лучшии?ведущии? #лучшии?комментатор