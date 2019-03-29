Прокунин покинул пост старшего тренера женской сборной Украины

Андрей Прокунин оставил пост старшего тренера женской сборной Украины по биатлону, сообщает biathlon.com.ua. Решение было принято по итогам состоявшегося сегодня тренерского совета. Российский специалист возглавил женскую команду Украины перед началом нынешнего сезона. До этого он работал со сборной Кореи.

- Хочу сообщить, что с сегодняшнего дня я не являюсь старшим тренером женской сборной Украины, - сказал Прокунин. - Тот формат работы, который был предложен федерацией, не устраивает меня, как тренера. Я хочу расти, развиваться, но в связи с тем, что многие спортсменки находятся на индивидуальной подготовке с личными тренерами, я не вижу возможности для самореализации. Поэтому я принял решение оставить эту должность, и дать возможность реализоваться в этой роли другим специалистам.

По итогам Кубка мира лучшей из украинок стала Анастасия Меркушина, набравшая 213 очков и занявшая 35-е место в общем зачете. На чемпионате мира-2019 Украина взяла бронзу в женской эстафете.