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Майгуров: «Не принципиально, чтобы россияне побеждали на Кубке Содружества»

Майгуров прокомментировал итоги женской гонки преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров прокомментировал итоги женской гонки преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах. Победу в гонке одержала россиянка Лариса Куклина.

— Хорошая погода, ветреная. В эту погоду и проявляется все основные качества биатлонистов. Кто может справиться не только с нервами, но и с ветром. Лариса Куклина это еще раз подтвердила. Немного разочаровала Ирина Казакевич, допустив пять промахов на первой стойке. В целом гонка очень динамичная и не однозначная.

— Вам принципиально, чтобы россияне побеждали на Кубке Содружества?

— Вообще не принципиально. Для меня важно, чтобы менялись лидеры. Например, в мужском спринте неожиданно победил Лазовский. Нет однозначного лидера, разные спортсмены себя проявляют и в нашей команде и в белорусской. Также и на Кубке мира. Что важно для Международного союза биатлонистов? Чтобы как можно больше представителей разных стран было на пьедестале или в топ-10. А не как в лыжных гонках — только Россия и Норвегия, — сказал Майгуров.

В Кубке Содружества принимают участие спортсмены России и Белоруссии.

Биатлон
Виктор Майгуров
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