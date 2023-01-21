Куклина: «Три раза подряд я только в юниорском возрасте выигрывала»

Российская биатлонистка Лариса Куклина поделилась эмоциями после победы на 4-м этапе Кубка Содружества по биатлону в Раубичах.

— Как оно?

— Счастлива, что последний пятый круг понимала, что даже если бы у меня не было сил можно расслабиться.

— Три гонки подряд уже выиграла, были когда-то такое?

— Было в юниорском возрасте, но только в юниорском.

— Сегодня много шли вместе с Динарой Алимбетовой. На сколько ее темп и скорость были комфортны для вас?

— Вообще хотелось даже ее обойти, потому что казалось, что медленно было. По середине гонки, подумала, что поберегу силы и пойду за Динарой.

— Погода более мокрая и ветер с другой как-то это повлияло?

— Конечно, коррективы внесли порывы ветра. На стойке последней первые два выстрела было комфортно стрелять, но потому пошел сильный порыв. Пришлось напрячься и даже мысленно.

— На старте силы остаются?

— Все в равных условия и всем одинаково тяжело следить.

— Следите за местами?

— Нет, не слежу. У меня пропущено четыре гонки. Это очень большие очки. Я в сумме проиграла те же пятьсот.

Куклина выиграла гонку преследования на 10 км на четвертом этапе Кубка Содружества в Раубичах, допустив два промаха. Она прошла дистанцию за 31 минуту и 00,6 секунды. Второй пришла Екатерина Носкова + 35,9 (3 промаха). Третье место заняла Динара Алимбекова-Смольская из Беларуси +53,5 (4).

Куклина одержала третью победу подряд в гонках сезона-2022/2023.