Майгуров обещает увеличить бюджет Союза биатлонистов России почти до 230 миллионов рублей

Действующий президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров в случае победы на предстоящих выборах обещает увеличить бюджет организации до 228,9 миллиона рублей, сообщает ТАСС.

Как следует из предвыборной программы Майгурова, которая была представлена региональным федерациям, в проекте бюджета расходная часть составляет 219,7 миллиона рублей, из которых 79 миллионов планируется потратить на национальные команды России, 52,7 миллиона — на программу развития «Биатлон-2026», которая включает поддержку регионов (35 миллионов).

На организацию соревнований планируется направить 42 миллионов рублей, содержание аппарата СБР — 46 миллионов. В резервный фонд будет поступать 5 процентов от доходов.

Выборы президента СБР состоятся 23 июня. Майгурову будет противостоять вице-президент организации Алексей Нуждов.