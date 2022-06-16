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Сегодня, 11:40

Польховский объяснил свое решение подписать жалобу в Генпрокуратуру РФ на главу СБР Майгурова

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер сборной России Валерий Польховский заявил, что его решение подписать жалобу в Генпрокуратуру РФ на деятельность Виктора Майгурова во главе СБР не связано с предстоящими выборами главы организации.

«Нужно брать пример с федерации спортивной борьбы, вот где у руководства очень хороший контакт с командой, в биатлоне положение дел оставляет желать лучшего. Происходящее сейчас в СБР разочаровывает. Я оказался в числе инициаторов жалобы в Генпрокуратуру РФ, но к этому все и шло, решение нельзя назвать неожиданным», — цитирует Польховского ТАСС.

14 июня стало известно, что в Генпрокуратуру РФ направлена вторая жалоба на финансовую деятельность Майгурова в СБР.

Выборы президента СБР состоятся 23 июня. На данный момент единственным конкурентом Майгурова является вице-президент организации Алексей Нуждов.

Источник: https://tass.ru/sport/14926801
Биатлон
Валерий Польховский
Виктор Майгуров
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