Майгуров рассказал, как СБР работает со спонсорами

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, как организация работает со спонсорами.

Сегодня, 18 мая, СБР и Белорусская федерация биатлона (БФБ) подписали соглашение о сотрудничестве.

«Она уже проходит в течение двух лет. Мы заплатили все финансовые долги, которые нам достались. Сейчас у нас стабильная финансовая ситуация. Вчера у меня была встреча с Матыциным, обсуждали детско-юношеский спорт. Затронули и мотивацию для биатлонистов. Поэтому денежный фонд так или иначе будет. Это не значит, что должны быть такие же суммы, как на Кубке мира. Разные конкуренции все-таки. Спортсмены должны понимать, ради чего они тренируются. У многих есть дети, всем нужно прокармливать себя и родственников. Я оптимистично смотрю на ситуацию и верю, что скоро мы вернемся в мировой биатлон», — сказал Майгуров.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований под эгидой организации до следующего уведомления.