Богалий: «Кристина Резцова продолжит прогрессировать в следующем сезоне, у нее есть мотивация»

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий подвела итоги сезона-2021/22 для сборной России по биатлону.

«Сезон прошел лучше, чем предыдущий. Видна положительная динамика, не все у нас получалось, но то, что он в этом году был лучше, чем в прошлом, это я могу сказать однозначно. На Олимпиаде в Пекине каждая гонка будоражила зрителей, биатлон вернулся на экраны в домах, давно такого не было. Были моменты, где могло быть лучше, где-то не хватало точной стрельбы, где-то сил, и я желаю, чтобы мы это все доработали», — приводит слова Богалий ТАСС.

Также двукратная олимпийская чемпионка заявила, что ждет прорыва от Кристины Резцовой в следующем сезоне.

«Я думаю, что Кристина продолжит прогрессировать. Видно, что у нее есть мотивация, она вообще человек целеустремленный. Но в биатлоне важна стрельба, если ты плохо отработал на рубеже, завалил стрельбу, то ногами будет сложно отыграть столько, чтобы выиграть», — добавила Богалий.

На Олимпиаде-2022 в Пекине сборная России завоевала четыре медали из 33 разыгранных в биатлонных соревнованиях — 1 серебро и 3 бронзовы.

По итогам Кубка мира-2021/22 в личном зачете лучшим среди мужчин стал Александр Логинов — 17-е место, а среди женщин Кристина Резцова — 20-я. В Кубке наций Россия заняла девятое место.