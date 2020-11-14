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Поваринцын вылечился после заражения коронавирусом

15:54
Александр Поварницын. Фото Instagram
Александр Поварницын. Фото Instagram
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Российский биатлонист Александр Поварницын вылечился после заражения коронавирусом и покинул Алдан, где он был вынужден задержаться после окончания тренировочного сбора национальной команды, сообщает ТАСС.

Коронавирус у Поварницына был обнаружен в начале ноября, за несколько дней до окончания сбора команды.

По причине болезни Поварницын почти целиком пропустит сбор команды в Ханты-Мансийске, где прошли контрольные старты для отбора в состав на первые этапы Кубка мира.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10003217

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