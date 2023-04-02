Васильев: «Успехи Шевченко — это не заслуга Шашилова»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о трехкратной чемпионке России Наталии Шевченко, перешедшей в биатлон из лыжных гонок.

«Шевченко — одна из немногих лыжниц, кому стрельба сразу зашла. Это тот самый случай, когда она взяла винтовку, и все сразу получилось. Это редкое явление, которое не означает, что общий уровень биатлона в России падает. Чего тут скромничать, у меня тоже так получилось. Был лыжником, но когда взял винтовку, то сразу все получилось. Сейчас важно закрепить результат, потому что первый сезон она движется на эйфории, но нужно развиваться дальше. Потенциал шикарный, она бежит великолепно, так еще и попадает на стрельбе», — приводит слова Васильева Sport24.

Также собеседник объяснил, почему не считает победы Шевченко и других биатлонисток заслугой тренера Михаила Шашилова.

«Можно ли сказать, что такие результаты Шевченко — это заслуга Шашилова? Я уже много раз говорил, что Шашилов — это не уровень сборной. Я имею право на такое мнение, так как я еще бегал вместе с ним и знаю, что он из себя представляет. Прогресс Шевченко — заслуга ее таланта, который развился вне зависимости от тренера рядом.

?Все говорят, что это достижение Шашилова, но почему Миронова и Казакевич не могут научиться стрелять, если Шашилов такой гений? Они талантливые девочки, но научить их не могут, они вообще не стреляют», — сказал Васильев.

На чемпионате России по биатлону-2023 в Ханты-Мансийске Шевченко выиграла в трех гонках — спринте, пасьюте и эстафете.