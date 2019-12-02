Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал свое выступление в спринте на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде. Спортсмен занял 64-е место, допустив 4 промаха.

— Чувствовал себя, конечно, не в лучшей кондиции, ощущал на трассе боль в спине, — приводит Biathlon.com.ua слова Пидручного. — К сожалению, это помешало показать хорошее время на лыжне, стрельба поэтому также в некоторой степени не удалась. На втором круге уже сильно начала болеть спина, а при стрельбе стоя это мешало. Еще и попал в порыв ветра — стрелял вместе с Моравцем, на соседних установках и у нас одинаково по три промаха.



Конечно, можно было сработать и лучше, надо будет проанализировать все — возможно, не повезло, а может где-то не доработал. Сейчас на эмоциях трудно сказать точно что было не так. Но позже надо будет подумать, как можно улучшить результат. Да, после нагрузки спина начинает болеть, сегодня это началось с середины второго круга, а на третьем уже ехал «на зубах». После финиша чувствую себя хорошо, вижу, что есть еще резерв, но в гонке спина не дает это показать.

Каждый день работаем с врачом над этой проблемой, чтобы убрать полностью эту болячку. Надеюсь, в следующей гонке спина меня беспокоить не будет, но посмотрим. Потому что перед сезоном, в Шушене, физические кондиции у меня были очень хорошие. Результаты тогда и сейчас — это просто небо и земля. Из-за этой боли в спине не могу ни стрелять нормально, ни бежать.