19:45 | Биатлон

Пайффер выиграл индивидуальную гонку на ЧМ, Гараничев - седьмой

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Немецкий биатлонист Арнд Пайффер завоевал золото в индивидуальной гонке на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Результат 31-летнего спортсмена составил 52 минуты 42,4 секунды.

Второе место болгарин Владимир Илиев, третье - норвежец Тарьей Бе. Россиянин Евгений Гараничев стал 7-м, Александр Логинов - 14-м, Никита Поршнев - 36-м, Александр Поварницын - 45-м. 

Биатлон

Эстерсунд (Швеция)

Чемпионат мира

Мужчины

Индивидуальная гонка 20 км

1. Арнд Пайффер (Германия) - 52.42,4 (0 промахов)

2. Владимир Илиев (Болгария) - отставание 1.08,7 (1)

3. Тарьей Бе (Норвегия) - 1.09,1 (1)

4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) - 1.35,7 (1)

5. Лукас Хофер (Италия) - 1.53,2 (2)

6. Симон Дестье (Франция) - 1.54,0 (3)

7. Евгений Гараничев (Россия) - 1.56,5 (1)...

14. Александр Логинов (Россия) - 2.48,3 (3)...

36. Никита Поршнев (Россия) - 5.13,1 (4)...

45. Александр Поварницын (Россия) - 6.31,6 (4)

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