Павлова больше не выступит в этом сезоне

Российская биатлонистка Евгения Павлова не примет участия в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Как сообщил в эфире канала "Матч ТВ" известный комментатор Дмитрий Губерниев, 25-летняя спортсменка больше не выступит в текущем сезоне.

- Павлова чувствует себя не очень здорово, - сказал Губерниев. - Сказался тяжелый масс-старт на чемпионате мира. Может быть, она пропустит чемпионат России.

Ранее старший тренер женской сборной России Виталий Норицын сообщил, что Павлова приболела после масс-старта на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

Павлова занимает 30-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 232 очка.

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