Виталий Норицын: "Павлова приболела и, скорее всего, пропустит этап в Холменколлене"

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын заявил, что Евгения Павлова, скорее всего, не выступит на заключительном этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Специалист сообщил, что 25-летняя спортсменка приболела.

- Евгения Павлова приболела, сказался масс-старт на чемпионате мира, который был очень тяжелым с точки зрения погодных условий, - приводит слова Норицына sportbox.ru. - Поэтому она не тренируется и, скорее всего, на этом этапе бежать не будет. Чемпионат России тоже под вопросом, потому что в этой ситуации нужно сначала привести в порядок здоровье, закатать сезон в восстановительном режиме, а не стартовать.

Напомним, Павлова занимает 30-е место в общем зачете Кубка мире, имея в активе 232 очка.

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