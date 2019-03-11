Павел Ростовцев: "В сборной никогда не было человека, который считал штрафные круги за спортсменов"

Трехкратный чемпион мира и бывший тренер сборной России по стрелковой подготовке Павел Ростовцев опроверг слова личного наставника Евгения Гараничева Максима Кугаевского о том, что в тренерском штабе был человек, отвечающий за подсчет штрафных кругов спортсменов.

Гараничев претендовал на призовую тройку в гонке преследования на чемпионате мира в Эстерсунде, но после заключительной стрельбы пробежал лишние 150 м.

– Тренер Гараничева Максим Кугаевский утверждает, что в сборной всегда до этого года был человек, который считал штрафные круги. Правда?

– Нет, конечно. Это просто невозможно сделать. Там судьи стоят, они считают. Отдельного человека, считающего за тебя круги, не было. Спортсмен всегда делает это сам.

– То есть тренер Гараничева говорит неправду?

– В наше время такого точно не было. А что там посчитаешь-то, чем поможешь? (Дмитрий Кузнецов)

Почему Гараничев ушел на лишний круг. Отвечает сам спортсмен