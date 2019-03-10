19:40 | Биатлон

Почему Гараничев ушел на лишний круг. Отвечает сам спортсмен

Евгений Гараничев. Фото AFP
Евгений Гараничев. Фото AFP
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Биатлонист Евгений Гараничев после гонки преследования на чемпионате мира объяснил свою ошибку, передает из Эстерсунда спецкор "СЭ" Владимир Иванов.

31-летний россиянин реально претендовал на призовую тройку, но после заключительной стрельбы пробежал лишние 150 м.

– Мишень закрывалась очень долго, я думал, что не попал, – объяснил Гараничев. – Вроде бы и у женщин такое было. Бежал штрафной круг, а мне кричали, что я буду уходить в топ-4. Не понял этого, ведь француз с норвежцем уже ушли, а у меня еще круг… Только после финиша узнал, что у меня был лишь один промах.

– Эстерсунд какой-то совсем несчастливый для вас город.

– Почему? Нормальный стадион, хороший. Нужно работать дальше. Этот круг… Какая-то невнимательность. Наверное, надо было посмотреть еще раз, но по ощущениям казалось, что не попал. Механическая установка должна закрываться побыстрее.

– Анатолий Хованцев сказал, что это ваша ошибка. Нужно было посмотреть на мишень перед уходом.

– Так я не сразу ушел. Видел, что она не закралась. Проводил ее в диоптр. Только потом надел винтовку и убежал. Но тренерам виднее, впредь буду смотреть.

– В душе сейчас что творится? Могли ведь быть с медалью…

– Обидно, конечно. Уходил бы в группе с французами и боролся бы за третье место. Силы позволяли, бежалось очень хорошо, удавалось работать. Лыжи отлично работали. Все было для того, чтобы заезжать в тройку. Но что есть – то есть. Нужно работать дальше, несмотря ни на что.

Рад за Пидручного. Он молодец. Выдержал на стрельбе и еще удержал позицию.

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