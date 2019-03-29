Павел Ростовцев: "Логинову нужно устранять ошибки на огневом рубеже"

Трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев заявил, что Александр Логинов должен работать над стрельбой, чтобы быть более конкурентоспособным. Он также добавил, что 27-летний спортсмен не является вторым Антоном Шипулиным.

- По своему характеру Саша совершенно другой человек, нежели Антон, - приводит слова Ростовцева портал Teamrussia. - Другой темперамент, другое поведение. У него свое место, свое имя, и дай бог, свой путь. Сравнивать их, говорить что кто-то лучше, кто-то хуже, некорректно. Логинов – это Логинов, а не второй Шипулин. И у него в сборной свое место, а не то, которое освободилось от Антона.

Саше нужно повышать стабильность. Здорово, что он сейчас второй человек в современном мировом биатлоне, но ошибки, которые Логинов допускает, например, на огневых рубежах, нужно устранять. Тогда он будет еще более конкурентоспособен.

Напомним, в минувшем сезоне Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира. На мировом первенстве в шведском Эстерсунде он завоевал две медали: серебро в спринте и бронзу в мужской эстафете.

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