"Он тоже живой человек". Шельбрейд - о провальном сезоне Фуркада

Восьмикратная чемпионка мира по биатлону Лив-Грете Шельбрейд заявила, что неудачи Мартена Фуркада можно объяснить сменой тренировочного процесса, а также потерей мотивации. Норвежская спортсменка также добавила, что за большой Хрустальный глобус среди женщин сразятся три биатлонистки.

- Фуркад – тоже живой человек, - приводит слова Шельбрейд biathlon.com.ua. - Он семь лет подряд был лидером в мужском биатлоне. Мартен немного поменял тренировочный процесс, стал больше отвлекаться на другие вещи, где-то потерял мотивацию. В биатлоне любая мелочь может выбить тебя из колеи. То же самое было и с Оле Эйнаром Бьорндаленом, и другими лидерами. Невозможно быть все время лидером и побеждать.

Кто победит у женщин? Я не знаю, давайте дождемся воскресенья. Доротея Вирер выиграла масс-старт в Эстерсунде, а Лиза Виттоцци, хоть и провалила первую часть гонки, затем хорошо поработала и поднялась на 8-е место. Сейчас их шансы на победу в общем зачете абсолютно равны. Обе находятся в хорошей форме. Но не сбрасывайте со счетов и Марту Ольсбу Ройселанн. Она сейчас очень голодная к победам, и, к тому же, будет выступать дома.

Напомним, Фуркад занимает 7-е место в мужском зачете Кубка мира, имея в активе 648 очков. Вирер занимает 1-е место (852), Виттоцци - 2-е (852), Ройселанн - 3-е (753).

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