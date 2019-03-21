"Очень обрадовалась четырем попаданиям". Кузьмина - о промахе в спринте на этапе КМ в Норвегии

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина заявила, что допустила один промах на лежке во время спринтерской гонки на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене не из-за ветра. 34-летняя спортсменка выиграла гонку и стала обладательницей малого Хрустального глобуса в этой дисциплине.

- Промах на лежке? Да нет, это не ветер, - приводит слова Кузьминой Калашников Media. - Видимо, так обрадовалась четырем попаданиям, наверное, так хотелось последний пятый тоже закрыть. Может, что-то с реакцией не так было. Палец был уже на спусковом крючке, мишень видела отлично. Ошибка произошла в долю секунды.

Кузьмина занимает 4-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 784 очка.

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