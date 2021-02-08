Норвежский журналист назвал Губерниева спортивным идиотом-националистом

Обозреватель норвежского издания Dagbladet Эстен Сэтер написал заметку, в которой речь идет о российском комментаторе Дмитрии Губерниеве. В частности, Сэтер возмутился ответом российского журналиста норвежскому биатлонисту Тарьей Бе, который в ноябре 2020 года предложил россиянам извиниться за допинговые преступления.

Губерниев тогда ответил так: «Тарьей, мы все должны извиниться? Кто? Где? Путин должен? Лавров? Занин? Трифанов? Должны ли мы извиниться перед всеми легочными специалистами, продавцами лекарств от астмы и торговцами бальзамов для губ? Братишка, ты скажи конкретно».

По словам Эстена Сэтера, Губерниев не должен смеяться над Бе, а защищая Россию таким образом, он лишь выглядит спортивным идиотом-националистом.

«Когда дело доходит до защиты интересов России, эта двухметровая физически крепкая телезвезда уже не так элегантна, — пишел Сэтер. - Скорее, он просто начинает прикидываться пухлым и глупым. Например, осенью 2015 года он раскритиковал бывшего президента Всемирного антидопингового агентства Дика Паунда, который представлял тогда первый отчет ВАДА о мошенничестве со стороны России. Это прекрасно демонстрировало, насколько прогнили все главные российские виды спорта. Но Губерниев не сдавался и заявлял, что аргументы Паунда звучат для него неубедительно».

Сэтер также упрекнул Губерниева в том, что он защищал российскую биатлонистку Ольгу Зайцеву по ее делу о нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.

«Но вообще только настоящий спортивный идиот-националист может перевернуть реальность, чтобы так защищать своих героев», — написал Сэтер.

Также норвежский обозревтель вспомнил о случае с массовым снятием российских спортсменов с турнира «Ижевская винтовка» сразу после прибытия допинг-офицеров РУСАДА. Соревнования проходили в декабре 2020 года в Чайковском и Ижевске.

«Эта ложь бьет только по самим же россиянам. После решения по Зайцевой и Устюгову, Россия потеряла золото в эстафете и проиграла общий медальный зачет. Лучшей командой в Сочи-2014 станет Норвегия, и этой новости радовались за границей. Так и должно быть. Это прежде всего проблема самих россиян. От высмеивания Тарьея Бе она не исчезнет», — заключил Сэтер.