Йоханнес Бе: «Хочу выиграть общий зачет Кубка мира, это важная цель на сезон»

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе рассказал о планах на новый сезон.

«Я вошел в режим, при котором вместо злобы и сожалений думаю о том, что я смогу сделать для возвращения в лидеры. Надеюсь, в начале сезона я буду высоко, а дальше пойду по накатанной. Хочу выиграть общий зачет Кубка мира, это важная цель на сезон», — приводит слова Бе ABC Nyheter.

В прошедшем сезоне норвежский спортсмен стал 13-м в личном зачете Кубка мира, до этого он трижды выигрывал Большой хрустальный глобус.