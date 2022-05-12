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Сегодня, 11:08

Йоханнес Бе: «Хочу выиграть общий зачет Кубка мира, это важная цель на сезон»

Йоханнес Бе заявил, что хочет выиграть общий зачет Кубка мира
Анна Горшкова
Корреспондент
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бе рассказал о планах на новый сезон.

«Я вошел в режим, при котором вместо злобы и сожалений думаю о том, что я смогу сделать для возвращения в лидеры. Надеюсь, в начале сезона я буду высоко, а дальше пойду по накатанной. Хочу выиграть общий зачет Кубка мира, это важная цель на сезон», — приводит слова Бе ABC Nyheter.

В прошедшем сезоне норвежский спортсмен стал 13-м в личном зачете Кубка мира, до этого он трижды выигрывал Большой хрустальный глобус.

Источник: https://www.abcnyheter.no/nyheter/sport/2022/05/12/195845330/en-ting-plager-thingnes-bo-etter-ol-suksessen-det-var-litt-klonete
Биатлон
Йоханнес Бе
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