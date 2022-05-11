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Сегодня, 10:15

Касперович верит в перспективы лыжницы Мекрюковой в биатлоне

Наталья Марьянчик
Обозреватель
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Александр Касперович.
Фото Андрей Аносов, СБР

Личный тренер Александра Логинова Александр Касперович поддерживает инициативу члена сборной России по лыжным гонкам Натальи Мекрюковой о переходе в биатлон.

Мекрюковой 21 год, в лыжах она выигрывала медали на молодежном и юниорском уровнях. Недавно вышла замуж за бывшего биатлониста Алексея Шевченко. Планируется, что она будет готовиться в группе Михаила Шашилова.

— Мекрюковой 21 год, но это даже хорошо, — сказал Касперович. — Давайте вспомним, сколько лет было, когда они переходили в биатлон, Ольге Пылевой, Светлане Ишмуратовой, Наталье Соколовой. Тоже далеко не 18. Но это не помешало им показать выдающиеся результаты. Такой возраст для биатлона, наоборот, самый расцвет. Тем более у Натальи муж — биатлонист, сам недавно бегал. А команде она очень сильно поможет в плане спарринга. Это очень хорошо для подготовки, ведь пока в дистанционной скорости мы проигрываем.

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Биатлон
Александр Касперович
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