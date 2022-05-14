Союзу биатлонистов России запретили менять устав. Выборы пройдут по старому регламенту

Министерство юстиции РФ отказало Союзу биатлонистов России (СБР) в регистрации новой версии устава, предстоящие выборы президента организации пройдут по прежнему регламенту, информирует ТАСС.

Минюст признал документы СБР противоречащими законодательству России, они были оформлены в ненадлежащем порядке и предоставлены не полностью.

Изменения в устав СБР были внесены на внеочередной конференции, которая прошла 29 марта в Тюмени. В частности, делегаты проголосовали за новую процедуру избрания президента СБР. Было решено, что для победы на выборах потребуется не 2/3 голосов, а квалифицированное большинство — 50% плюс два голоса. Также было решено, что участвовать в конференции с правом голоса смогут только делегаты от аккредитованных региональных организаций. В СБР входят 52 региональные федерации по биатлону, из которых аккредитованными являются 48. Еще одно изменение касалось упразднения совета и правления СБР, которое было преобразовано в исполком.

Об участии в выборах президента СБР пока объявили действующий глава организации Виктор Майгуров и ее вице-президент Алексей Нуждов, на конференции также будет сформирован новый состав правления.