Норвежская биатлонистка Тандревольд рассказала о своих русских корнях

Биатлонистка из Норвегии Ингрид Тандревольд призналась, что у нее есть русские корни.

— Действительно, мой прадедушка приехал из Красноярска, а потом, во время Второй мировой войны, он получил специальный паспорт, который был введен для тех, кто покинул страну, — сказала спортсменка в интервью журналу IBU. — Он приехал в Париж и встретил мою прабабушку, которая была из Норвегии. Потом у них родилась моя бабушка, которая уже была француженкой. Поэтому часть моей семьи из Франции, часть — из Сибири. Когда я впервые побывала в Ханты-Мансийске, я в некотором роде чувствовала себя как дома. Но этот город в 30 часах езды от моего дома в Норвегии.

23-летняя норвежка — чемпионка мира в эстафете и серебряный призер чемпионата мира в спринте. Всего в ее активе четыре победы (все — в эстафетах).