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Норвежец Андерсен выиграл суперспринт на Кубке IBU в Шушене, Бабиков занял 14-е место

14:25
Антон Бабиков. Фото Instagram
Антон Бабиков. Фото Instagram
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Норвежец Филип Андерсен выиграл финал суперспринта на этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия).

Андерсен преодолел дистанцию за 20 минут и 1,7 секунды, допустив 2 промаха. Второе место занял его соотечественник, Эрленн Бьентегорд (отставание — +2,2 секунды; 1 промах), третьим стал немец Юстус Штрелов (+16,5; 1).

Россиянин Антон Бабиков финишировал 14-м (+50,4; 6).

Биатлон

Шушен (Норвегия)

Кубок IBU

Мужчины

Суперспринт. Финал

1. Филип Андерсен (Норвегия) — 20.01,7 (2 промаха)

2. Эрленн Бьентегорд (Норвегия) — отставание 2,2 (1)

3. Юстус Штрелов (Германия) — 16,5 (1)

4. Ховард Богетвейт (Норвегия) — 17,7 (3)

5. Давид Цобель (Германия) — 21,5 (2)

6. Энре Стремсхейм (Норвегия) — 22,1 (5)

14. Антон Бабиков (Россия) — 50,4 (6)

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Иван Торопцев все материалы автора

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