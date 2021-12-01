Норвежец Андерсен выиграл суперспринт на Кубке IBU в Шушене, Бабиков занял 14-е место
14:25
Норвежец Филип Андерсен выиграл финал суперспринта на этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия).
Андерсен преодолел дистанцию за 20 минут и 1,7 секунды, допустив 2 промаха. Второе место занял его соотечественник, Эрленн Бьентегорд (отставание — +2,2 секунды; 1 промах), третьим стал немец Юстус Штрелов (+16,5; 1).
Россиянин Антон Бабиков финишировал 14-м (+50,4; 6).
Биатлон
Шушен (Норвегия)
Кубок IBU
Мужчины
Суперспринт. Финал
1. Филип Андерсен (Норвегия) — 20.01,7 (2 промаха)
2. Эрленн Бьентегорд (Норвегия) — отставание 2,2 (1)
3. Юстус Штрелов (Германия) — 16,5 (1)
4. Ховард Богетвейт (Норвегия) — 17,7 (3)
5. Давид Цобель (Германия) — 21,5 (2)
6. Энре Стремсхейм (Норвегия) — 22,1 (5)
14. Антон Бабиков (Россия) — 50,4 (6)
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