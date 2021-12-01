Губерниев считает, что Гараничев занимает чье-то место в сборной России
14:55
Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на непопадание Евгения Гараничева в финал суперспринта на Кубке IBU.
«Гараничев не тянет на международной арене ни в первой, ни во второй команде. Он занимает чье-то место. Хотя вся команда выступает слабо, но тем не менее. Он может помочь на выступлениях на Кубке России по биатлону своей команде. Пусть выступает на Ижевской винтовке», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.
По итогам квалификации суперспринта этапа Кубка IBU лучшим из россиян стал Антон Бабиков (+32,6) (3), финишировавший 19-м. Евгений Гараничев (+48.3) (1) занял 34-е место по окончании гонки.
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