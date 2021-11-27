Норвежец Андерсен выиграл спринт на первом этапе Кубка IBU, Томшин стал третьим

Норвежец Александер Андерсен выиграл спринт на первом этапе Кубка IBU в Идре (Швеция).

Второе место занял представитель Германии Лукас Фрэцшер.

На третьем месте оказался биатлонист из России Василий Томшин. Он чисто отработал на огневых рубежах, но уступил победителю на финише 15,7 секунды.

В топ-10 попали еще два представителя России — Ильназ Мухамедзянов (шестой) и Александр Поварницын (девятый).