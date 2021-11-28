Буртасова заняла второе место в гонке преследования на Кубке IBU

Российская биатлонистка Евгения Буртасова заняла второе место в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Идре (Швеция).

Победителем стала немка Франциска Хильдебранд, она преодолела дистанцию за 30 минут и 12,7 секунды, допустив 2 промаха на четырех огневых рубежах. Буртасова проиграла Хильдебранд 11,6 секунды, при этом россиянка не допустила ни одного промаха на всех четырех огневых рубежах. Третьей финишировала француженка Паула Боте (отставание — +52,5 секунды; 2 промаха).

Биатлон

Идре (Швеция)

Кубок IBU

Женщины

Гонка преследования

10 км

1. Франциска Хильдебранд (Германия) — 30.12,7 (2 шт. круга)

2. Евгения Буртасова (Россия) — отставание 11,6 (0)

3. Паула Боте (Франция) — 52,5 (2)

4. Лу Жанмонно (Франция) — 56,4 (0)

5. Ханна Аухенталлер (Италия) — 59,3 (0)

6. Элизабет Хегберг (Швеция) — 1.10,2 (3)

9. Анастасия Гореева (Россия) — 1.22,2 (2)

12. Анастасия Шевченко (Россия) — 1.30,9 (4)

14. Наталья Гербулова (Россия) — 1.42,5 (3)

27. Екатерина Носкова (Россия) — 3.08,6 (4)